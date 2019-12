Interview mit Frank S. Jorga, WebID Solutions GmbH

Immer öfter können Rechtsgeschäfte sowie Vertragsabschlüsse online durchgeführt werden – auch aufgrund der steigenden Nachfrage nach sicheren und einfachen Lösungen auf Seiten der Privatkunden. Frank S. Jorga hat daraus ein Geschäft gemacht. Der Chef der auf digitale Identifikationsverfahren spezialisierten WebID bietet für Unternehmen unterschiedlichster Branchen (Finanz-, eCommerce-, Mobilfunkunternehmen etc.) Dienstleistungen an, die Kunden die Möglichkeit bieten, beispielsweise Kontoeröffnungen, Absatzfinanzierungen oder Handyverträge online abzuschließen. Wallstreet:online sprach mit dem Co-CEO des in Berlin, Hamburg und anderen Standorten vertretenen Fintechs.

Herr Jorga, auch wenn Ihr Unternehmen längst kein unbekanntes ist: stellen Sie unseren Lesern doch bitte die WebID in wenigen Sätzen vor.

Die WebID Solutions GmbH wurde im Jahr 2012 in Berlin mit dem Ziel gegründet, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst komplexe Verträge und GwG-konforme Identifikationen digital durchzuführen, ohne an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit gebunden zu sein. So einfach wie möglich. So sicher wie möglich. Hierfür hat sich die WebID auf international anwendbare Sicherheitsprodukte und Dienstleistungen für Online-Rechtsgeschäfte spezialisiert. Mit unseren Lösungen sorgen wir für eine sichere und schnelle Durchführung von Online-Identifikationen und -Vertragsabschlüssen. Zudem geben wir den Menschen die Möglichkeit, Ihre „Digitale Identität“ (= True Identity) unter ihrer eigenen Kontrolle überall einzusetzen. Per TAN, Face Recognition oder sogar per Sprachassistent à la Alexa. Und nebenbei angemerkt: Wir sind der Erfinder der Videoidentifikation, kurz „Video-Ident“, die heute als GwG-konforme Lösung von zahlreichen Unternehmen der Finanzbranche eingesetzt wird - beispielsweise bei der Kontoeröffnung.

Nachdem Ihr Unternehmen im vergangenen Jahr mit Zahlen glänzen konnte: gehen Sie zufrieden ins Jahr 2020?

2018 war für WebID tatsächlich ein Jahr zahlreicher Meilensteine. Wir konnten mit über 11 Millionen Euro nicht nur einen deutlichen Anstieg im Umsatz verzeichnen, sondern mit 1,1 Millionen Euro auch einen deutlichen Gewinn erzielen. Neben diesen Zahlen war für uns der Markteintritt in die USA selbstverständlich ein weiteres Highlight.



Auch wenn die abschließende Auswertung des Geschäftsjahrs 2019 noch ein wenig dauern wird, so kann WebID auf ein sehr erfolgreiches Jahr mit Umsatzsteigerungen bei unseren internationalen Großkunden zwischen 20% bis zu 100% im Vergleich zum Vorjahr zurückblicken. Bedingt durch die steigende Nachfrage nach rechtssicheren Identifikationsdienstleistungen und nach Lösungen für qualifizierte elektronische Signaturen (QES) sowie durch unseren Technologievorsprung konnten wir insbesondere in unseren Kernmärkten durch ein hohes Maß an Sicherheit sowie unsere neuesten technologischen Entwicklungen ein starkes Wachstum verzeichnen. Erst im Frühjahr 2019 haben wir mit WebID AI eine weiterentwickelte Lösung zur vollautomatischen Personenidentifikation auf der Basis künstlicher Intelligenz am Markt etabliert. Unternehmen, die bisher auf die aufwendigere Video-Identifikation verzichtet haben, können nun Ausweisdokumente schnell, jederzeit und weltweit überprüfen. Unsere vollautomatische Lösung nutzt für den Abgleich der Daten global führende Biometriesysteme und Künstliche Intelligenz bzw. Artificial Intelligence. Aufgrund der Vielzahl an durchgeführten Identifikationen ergibt sich das hohe Leistungsvermögen und die stetige Optimierung. Mit WebID AI können wir knapp 7.000 Ausweisdokumente aus 194 Ländern überprüfen. Wir möchten uns damit jedoch nicht zufriedengeben und entwickeln stetig weiter, teils auch im Exklusivauftrag unserer Kunden.