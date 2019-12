NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt haben am Freitag ihren Rekordlauf allesamt fortgesetzt. Börsianer sprachen angesichts des für Aktionäre überraschend gut gelaufenen Jahres von einem ruhigen und entspannten Jahresausklang, der sich mit weiter positiver Stimmung an der Wall Street fortsetze.

Der Dow Jones Industrial gewann kurz nach dem Börsenstart 0,24 Prozent auf 28 690,21 Punkte. Das Plus des US-Leitindex in der Weihnachtswoche beläuft sich damit aktuell auf 0,8 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,20 Prozent auf 3246,38 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 kletterte um 0,27 Prozent auf 8801,69 Zähler./ck/he