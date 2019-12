Fortsetzung der Börsenrally 2020 erwartet

Wien (www.aktiencheck.de) - Die globale Industrie befindet sich aktuell in einer Rezession , während US-Aktienmärkte auf neuen Allzeit-Höchstständen handeln und die meisten globalen Indices zumindest auf neuen Jahreshochs, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Widerspruch? Nein: Erstens wachse der Großteil der Wirtschaft weiterhin robust (auch in Deutschland), die Kontraktion konzentriere sich weltweit nur auf den Industriesektor. [ mehr