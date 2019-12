Während bei Gold und Silber in den letzten Handelstagen noch einmal „Leben“ in die Preisentwicklung gekommen ist und selbst Palladium sich wieder von seinen letzten Tiefs erholen konnte, zeigt sich Platin unverändert zurückhaltend. Nein, so richtig läuft es noch nicht für das Edelmetall.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 17.12. hieß es unter anderem „[…] Nach dem Ausbruch über die 925er Marke entwickelte sich sogar ansprechendes Aufwärtsmomentum, doch an der aus unserer Sicht richtungsweisenden Marke von 955 US-Dollar verließen Platin die Kräfte. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich das Handelsgeschehen zwischenzeitlich etwas weiter nach oben verlagert. Für Platin muss es darum gehen, die Zone um 955 US-Dollar zu knacken, um sich weiteres Aufwärtspotential zu erschließen. Bereits ein Rücksetzer unter die 925 US-Dollar würde das Chartbild jedoch wieder eintrüben und die 900 US-Dollar in den Fokus des Marktes rücken. Aktuell sehen wir die anderen Edelmetalle in deutlich spannenderen Konstellationen.“

Eigentlich könnten wir es an dieser Stelle dabei belassen, denn die damals gemachten Ausführungen haben nach wie vor Bestand. Platin will es einfach nicht gelingen, entscheidend über die 955 US-Dollar zu setzen. Immerhin – und das gilt es, durchaus positiv zu bewerten – blieben Rücksetzer zuletzt weitgehend auf den Bereich um 925 US-Dollar bzw. auf knapp darunter beschränkt.

Im Chart bildet sich die Formation eines ansteigenden Dreiecks (grün) immer weiter aus. Perspektivisch könnte sie richtungsweisend werden. Vornehmlich werden diese Chartformation über die Oberseite (in diesem Fall über der Widerstandsbereich um 955 US-Dollar aufgelöst). Ob es auch dieses Mal so sein wird, bleibt abzuwarten, unterstreicht aber noch einmal die Bedeutung der 955 US-Dollar. Rücksetzer bleiben im besten Fall weiterhin auf 925 US-Dollar beschränkt, zumindest sollte es nicht signifikant unter die 900 US-Dollar gehen. Oberhalb von 955 US-Dollar könnte sich die Bewegung bis auf 995 / 1.000 US-Dollar ausdehnen, so es denn Platin endlich gelingen wird, die 955 US-Dollar zu knacken.