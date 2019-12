Urbane Utopien und zerstörte Bauernexistenzen

Am 28. November, zwei Tage nach der Bauern-Demonstration in Berlin, veröffentlichte die Landwirtschaftsministerin Klöckner einen Beitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der Beitrag trägt einen kolossalen Titel: „Die Landwirtschaft der Zukunft“. Das ist für eine Ministerin, die weder in der Agrarpraxis noch in der Agrarwissenschaft irgendwelche Leistungen vorzuweisen hat, eine ziemliche Anmaßung. Aber offenbar nehmen

Ein Beitrag von Gerd Held.