WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag knapp im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 8,40 Punkte oder 0,26 Prozent auf 3212,54 Einheiten. Nach anfangs moderaten Gewinnen rutschte der ATX im Späthandel doch noch ins Minus. Unterstützung erhielten Europas Börsen dabei anfangs von guten US-Börsenvorgaben. Insgesamt verlief der Handel aber sehr ruhig und impulsarm. Marktbewegende Konjunktur- oder Unternehmensnachrichten gab es am Freitag nicht. Auch dürften viele Marktteilnehmer im Vorfeld des Jahreswechsels ihre Bücher schon geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein.

Gut gesucht waren in Wien vor allem BAWAG und stiegen bei höheren Umsätzen um 2,26 Prozent auf 40,66 Euro. Die größten Gewinner im Prime Market waren EVN mit einem Plus von 4,29 Prozent.

AT&S stiegen nach einer Analystenempfehlung um 0,40 Prozent auf 19,95 Euro. Die Analysten der RCB haben ihr Kursziel für die Aktie von 18,0 auf 21,0 Euro erhöht und ihre "hold"-Empfehlung bestätigt.

Palfinger setzten ihre jüngste Korrektur fort und waren mit einem Minus von 4,07 Prozent auf 29,45 Euro auch die Tagesverlierer im Prime Market. Die Aktien des Kranherstellers hatten bereits am Montag knapp acht Prozent verloren. Größere Verluste verbuchten auch Polytec (minus 2,61 Prozent auf 8,57 Euro).

Am Montag findet an der Wiener Börse der letzte Handelstag für dieses Jahr statt. Größere Bewegungen werden hier nicht mehr erwartet, auch die Umsätze dürften schwach bleiben. Am Dienstag bleibt die Börse dann geschlossen./mik/ste/APA/nas