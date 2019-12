MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die größten osteuropäischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Wie auch an den meisten Börsen Asiens, in Westeuropa und den USA war die Stimmung positiv. In Ungarn blieb der Aktienmarkt in der zu Ende gehenden Weihnachtswoche zugleich weiterhin geschlossen.

In Moskau ging der Leitindex RTSI mit einem Plus von 0,95 Prozent auf 1549,40 Punkte aus dem Tag. Dort war die gesamte Woche über gehandelt worden. Am Donnerstag hatte der RTSI um 0,60 Prozent nachgegeben, während er an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag jeweils moderat um 0,36 Prozent und 0,24 Prozent zugelegt hatte.