Wie AT&T im Jahr 2020 den Entertainment-Bereich neu aufstellen will

AT&T rechnet aber mit einer Trendwende im Jahr 2020. Hier einige wichtige Faktoren, die man als Anleger im Auge behalten sollte.

Vereinfachtes Produktangebot

In einer Rede auf einer Investorenkonferenz neulich sagte Jeff McElfresh, CEO von AT&T Communications, dass das Produktangebot im nächsten Jahr viel einfacher werde.

Insbesondere will sich das Unternehmen auf Märkte konzentrieren, in denen man drei der besten Produkte via Wireless, Home-Internet und Fernsehen anbieten kann. Dies wären sein erstklassiger, unbegrenzter W-Lan-Datendienst in seinem 5G-Evolution-Netzwerk, sein Glasfaserinternetdienst und AT&T TV. Letzteres befindet sich derzeit in der Beta-Testphase, wird aber im Februar überall in den USA eingeführt.

McElfresh sagte, dass AT&T in den Bereichen, in denen es Glasfaserkabel gebe, Marktanteile für den privaten Internetservice hinzugewinne. Tatsächlich hat das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 fast 1 Million neue Glasfaserinternetabonnenten gewonnen. Die Gesamtzahl der IP-Breitbandkunden ist relativ flach geblieben. Wenn AT&T seine Glasfaserinfrastruktur ausbaut (und am Ende DSL einsetzt), dürfte das Unternehmen ein besseres Wachstum bei Internetkunden verzeichnen.

Auf dem Investorentag des Unternehmens im vergangenen Monat sagte das Management von AT&T, dass AT&T TV die Zukunft des Pay-TV-Geschäfts sein werde. Am Ende will AT&T das Backend von AT&T TV mit HBO Max integrieren, sodass dies auf einer einzigen Plattform läuft. Die Umstellung auf die Bereitstellung von Video über das Internet statt über Satellit oder Festnetz wird die Wechselkosten für die Verbraucher und die Kundenakquisitionskosten für AT&T reduzieren.