Disney könnte 7 milliardenschwere Blockbuster im Jahr 2019 haben

Disney hat bereits sechs Filme, die in diesem Jahr die Milliardengrenze an der Kinokasse überschritten haben. Auch wenn der letzte Teil der Skywalker-Saga zweifelsohne ebenfalls diese hohen Zahlen erreichen wird, reicht der bestehende Filmkatalog von Disney aus, um das Studio das vierte Jahr in Folge an die Spitze zu katapultieren.

Star Wars: The Rise of Skywalker ist bereit, mit Warp-Geschwindigkeit zu neuen Kassenrekorden zu starten. Doch der neueste todsichere Blockbuster von Disney (WKN:855686) ist nicht zwingend notwendig, damit der Unterhaltungsgigant 2019 zu einem äußerst erfolgreichen Jahr macht.

Ein einzigartiger Zeitpunkt

Noch nie zuvor gab es so viele Filme, die in einem einzigen Jahr weltweit über 1 Mrd. US-Dollar an Einnahmen generiert haben. Auch wenn sich Sony nicht mit Spider-Man: Far From Home auf Platz 3 geschlichen hätte und Warner Bros. mit Joker nicht den sechsten Platz belegt hätte, hätte Disney 2019 immer noch mehr Blockbuster gehabt, als die Branche in einem einzigen Jahr verbuchen konnte.

Trotz der Unzufriedenheit der Fans mit dem Franchise, nachdem Regisseur Rian Johnson in The Last Jedi die Erwartungen und die gute Erzählweise geändert hat, wird es davon abhängen, wie schnell Rise of Skywalker den Rekord bei den meisten verkauften Tickets bricht. Dann werden wir sehen, ob Disney in diesem Jahr einen siebten Film mit mindestens einer Milliarde Dollar Einspielergebnis haben wird. Da es sich um das letzte Kapitel der neun Kapitel umfassenden Geschichte handelt, sind die Fans eher geneigt, J.J. Abrams eine Chance zu geben, das Franchise zu rehabilitieren, das unter der Führung von Disney sehr kontrovers gesehen wird. Auch wenn es nicht perfekt angefangen hat, ist 2019 ein Jahr der Superlative für das Haus der Maus.

Kassenschlager

Ausgehend davon, dass Disney mehr Filme mit 1 Mrd. US-Dollar Einnahmen hat als jeder andere zuvor, hat Disney auch über 10 Mrd. US-Dollar an Einnahmen in einem einzigen Jahr generiert. Das ist mehr als jedes Studio zuvor geschafft hat. Das zählt weder den Beitrag des neuen Star Wars-Filmes noch die Filme von Fox, die Disney im März erworben hat.

Disney brach den eigenen Kassenrekord im Juli, als die Einnahmen 7,6 Mrd. US-Dollar überstiegen, den bisherigen Höchststand, den das Studio im Jahr 2016 erreicht hatte. Obwohl Disney an der Kinokasse alle Rekorde bricht, liegt Hollywood selbst immer noch um etwa 6 % hinter den Gesamteinnahmen zurück, die die Branche im letzten Jahr erwirtschaftet hat.