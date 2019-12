Bereits seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die Aktie des Silberproduzenten Pan American Silver bei ihrem fulminanten Comeback. „Dümpelte“ die Aktie noch im Mai dieses Jahres in Kursregionen von 10,0 US-Dollar herum, so lief sie in den letzten Handelstagen des Jahres bis in Richtung 23 US-Dollar… Zuletzt gelangen ihr dabei zudem wichtige Weichenstellungen. Doch die Aktie von Pan American Silver ist nicht die einzige aus dem Edelmetallsektor, die sich aktuell in einer interessanten Konstellation befindet.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 28.12. "Yamana Gold -

Großes Kaufsignal in Vorbereitung"

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 27.12. "Agnico Eagle Mines -

Wann platzt hier (endlich) der Knoten?"

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 27.12. "Kinross Gold

Aktie kämpft sich nach oben"

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Pan American Silver vom 23.12. hieß es u.a. „[…] Das Ende November skizzierte Szenario stellte sich rasch ein. Die Aktie durchbrach die Widerstandszone um 19,5 US-Dollar und überwand damit das Augusthoch. Die zunächst noch drohende Doppeltopformation wurde pulverisiert. Und der Aktie gelang im Nachgang noch viel mehr. Die ebenfalls relevanten 20,0 US-Dollar sowie die eminent wichtigen 20,5 US-Dollar (Doppeltop 2016/2017) wurden ebenfalls durchbrochen. Aktuell attackiert die Aktie die Widerstandsmarke bei 22,0 US-Dollar. Deren Relevanz wird durch den oberen Chart ganz deutlich. Sollte es der Aktie gelingen, die Aufwärtsbewegung am Laufen zu halten und die 22,0 US-Dollar zu überwinden, könnte man bereits über potentielle Bewegungsziele im Bereich von 25,0 US-Dollar diskutieren. Im Idealfall beschränken sich nun etwaige Rücksetzer auf die Zone 19,5 / 19,0 US-Dollar.“

Die starke Vorstellung des Silberpreises machte der Aktie nun weiter Beine. Die relevante Widerstandsmarke von 22,0 US-Dollar wurde zwischenzeitlich geknackt. Der Ausbruch hat bereits Form angenommen. Der Wert beendet die Handelswoche oberhalb von 23,0 USD-Dollar. Damit hat sich das bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierte Bewegungsziel von 25,0 US-Dollar aktiviert. Sollte es darüber hinaus gehen, stünden sogar die 28,0 US-Dollar zur Disposition.

Die Aktie hat in der aktuellen Situation zweifelsohne das Momentum auf ihrer Seite, dennoch gilt es, auch den Blick auf die Unterseite zu richten. Die Bewegung ist überkauft, das Kursniveau exponiert. Gewinnmitnahmen sollten daher nicht überraschen. Idealerweise spielen sich diese nun oberhalb von 22,0 US-Dollar ab. Eine weitere Unterstützung bietet der Bereich um 20,0 US-Dollar. Darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Um die aktuelle Situation adäquat darstellen zu können, haben wir einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis herangezogen.