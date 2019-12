Der obere 3-Jahres-Chart auf Tagesbasis zeigt deutlich das Ausmaß des jüngsten Kursrückgangs. Von wichtigen Marken hat sich der Kurs weit entfernt. Vor allem der Verlust der 140,0 US-Dollar schmerzt vor diesem Hintergrund. Anfang November legte der Kurs noch einmal in Erwartung der anstehenden Quartalszahlen zu, vermochte es dabei aber nicht, die 140,0 US-Dollar zurückzuerobern. Mit der Veröffentlichung der Daten drehte dann der Wind und die Karten wurden neu gemischt. Wenn man so will, wurde der Aktie mit den Zahlen der Stecker gezogen, denn die Zahlen hielten den hohen Erwartungen nicht stand, obwohl sie auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aussahen.

Im Fokus standen die Verkaufszahlen des cannabidiolbasierten Präparats Epidiolex®. Nachdem der Verkauf von Epidiolex® im zweiten Quartal knapp 68,4 Mio. US-Dollar in die Kassen des Unternehmens spülte, waren es im dritten Quartal bereits stolze 86,1 Mio. US-Dollar. Auf den ersten Blick eine ordentliche Wachstumsrate, doch offenkundig nicht ordentlich genug für die hohen Erwartungen. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Umsatz im dritten Quartal in Höhe von 90,97 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig wurde ein Nettoverlust in Höhe von knapp -13,8 Mio. US-Dollar (EPS -0,04 US-Dollar) ausgewiesen.

Die Enttäuschung über die Zahlen brach sich Bahn. An dieser Stelle darf man auch nicht die Gesamtsituation im Cannabis-Sektor außer Acht lassen, die von großer Nervosität geprägt war und noch immer ist. Der Blick auf den Chart zeigt nun aber auch klar, dass die Korrektur zum Stehen kommen muss, anderenfalls droht weiteres Ungemach. Insofern ist es aus charttechnischer Sicht von elementarer Bedeutung, dass die Zone 100 / 90 US-Dollar hält.