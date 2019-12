Kurz vor den Feiertagen hat es im Aktionärskreis von Wirecard noch Bewegung gegeben. Am 11. Dezember kommt es zu einer meldepflichtigen Veränderung in der Aktionärsstruktur des DAX-Konzerns.Die Bank of America hat sich zu diesem Zeitpunkt bei Wirecard engagiert. Zuvor hatte die Gesellschaft keine Aktien von Wirecard. Am 11. Dezember hält BoA insgesamt 5,7 Prozent an Wirecard. Dabei entfallen 1,9 Prozent auf direkte ...