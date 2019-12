× Artikel versenden

Arca Oil Index Index nimmt Anlauf

In den letzten Handelstagen hat der Arca Oil Index noch einmal deutlich zulegen können. Eine wichtige Weichenstellung konnte er bereits vollziehen, nun steht die nächste, eine weitaus wichtigere an. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom …





