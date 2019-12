Der Kakaopreis sah sich in den letzten Handelstagen und –wochen Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung stellt sich die aktuelle Situation deutlich angespannter dar, als sie es damals war.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 24.11. hieß es u.a. „[…] In der Folgezeit entwickelte sich zunächst nicht die erwartete Bewegung bis in den Bereich von 2.600 US-Dollar. Vielmehr trat Kakao in eine Seitwärtsbewegung ein, wobei sich die 2.520 US-Dollar auf der Oberseite sowie die 2.400 US-Dollar auf der Unterseite als prägende Bereiche herausstellten. Nach dieser Verschnaufpause hebelte Kakao schließlich Anfang November die Oberseite dieser Range auf und pulverisierte den Zielbereich 2.580 / 2.600 US-Dollar. Zwischenzeitlich sah es sogar nach einem Durchmarsch in Richtung 2.900 US-Dollar aus, doch im Bereich von 2.760 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Nun gilt es. Im Idealfall halten die 2.600 / 2.580 US-Dollar der Konsolidierung stand. Sollte es darunter gehen, stünde im Bereich von 2.520 US-Dollar die nächste Unterstützung parat. Unter die 2.400 US-Dollar darf es hingegen nicht mehr gehen. Auf der Oberseite warten die 2.900 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel.“

Die zum damaligen Zeitpunkt beschriebenen einsetzenden Gewinnmitnahmen nahmen zwischenzeitlich Fahrt auf. Das skizzierte Idealszenario – also die erfolgreiche Verteidigung der Zone 2.600 / 2.580 US-Dollar – löste sich in Rauch auf. Auch die 2.520 US-Dollar vermochten es nicht, die Korrekturbewegung einzudämmen. Spätestens mit dem Unterschreiten der 2.520 US-Dollar war dann Obacht geboten. Die Bewegung hat mittlerweile den massiven Supportbereich um 2.400 US-Dollar erreicht. Hier verläuft neben einer wichtigen Horizontalunterstützung auch die 200-Tage-Linie. Sollte der Kakaopreis darunter abtauchen, würde er aus unserem bullischen Szenario herausfallen und eine Neubewertung der Lage wäre aus unserer Sicht erforderlich. Auf der Oberseite gilt: Gelingt es dem Preis, die 2.520 US-Dollar zurückzuerobern, würde das das Chartbild entspannen. Wichtig wäre jedoch die Rückkehr über die 2.600 US-Dollar.