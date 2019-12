Bereits zuletzt thematisierten wir die spannende Konstellation bei Kupfer. Das Industriemetall streifte die Lethargie vergangenen Wochen und Monate ab und lancierte vor dem Hintergrund der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China eine Erholung. Diese hat in der letzten Zeit weiter an Relevanz gewonnen.

Rückblick. Zuletzt hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht konnte Kupfer mit dem Ausbruch über das bisherige Widerstandsniveau bei 2,73 US-Dollar eine womöglich richtungsweisende Weichenstellung erzwingen, zumal gleichzeitig die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt werden konnte. Nun gilt es, diesen Ausbruch weiter voranzutreiben. Das nächste relevante Widerstandsniveau von 2,84 US-Dollar ist fast erreicht. Gelingt es, auch diese Hürde zu überspringen, wird es interessant, denn dann könnte der massive Widerstandsbereich 2,90+ US-Dollar vor einem Test stehen. Obacht ist dennoch auf der Unterseite geboten, denn ein Rücksetzer unter die 2,73 US-Dollar ist unter allen Umständen zu vermeiden. Das wäre ein Rückschlag und müsste eine Neubewertung der Lage erforderlich machen. Kurzum: Angetrieben von der aktuellen Nachrichtenlage hat Kupfer das Momentum auf seiner Seite. Solange der Preis oberhalb von 2,73 US-Dollar notiert, ist alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es jetzt nicht mehr gehen. Wir hatten bereits zuletzt an dieser Stelle auf die sinkenden Lagerbestände verwiesen. Dieser Trend setzte sich auch zuletzt beispielsweise an der LME fort. Das könnte den Preis weiter stützen.“



Aktuell ist Kupfer dabei, das benannte Widerstandsniveau von 2,84 US-Dollar auszuhebeln und sich so den Weg in Richtung 2,90+ US-Dollar freizukämpfen. Nicht nur die technischen Aspekte nähren die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Bewegung. Auch aus der fundamentalen Ecke gab es weiteren Rückenwind. So sanken die Lagerbestände von Kupfer an der LME vor Weihnachten weiter. Mittlerweile hat dieser Bestandsabbau ein beachtliches Ausmaß angenommen. Diese Entwicklung schlägt nun auch auf den Preis durch. Mit dem aktuellen Dezember-Bulletin (Berichtszeitraum Januar bis September 2019) der International Copper Study Group (ICSG) gilt es, einen weiteren maßgeblichen Punkt anzuführen. Das aktuelle Dezember-Bulletin der ICSG weist für die ersten drei Quartale 2019 ein Defizit am Markt in Höhe von 393.000 Tonnen aus. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde ein Defizit in Höhe von „nur“ 330.000 Tonnen verzeichnet.

Kurzum: Die Rahmenbedingungen haben sich für Kupfer zuletzt weiter verbessert. Nach der ausgeprägten Korrektur der Vormonate manifestiert sich die Erholung zusehends. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 2,84 US-Dollar könnte die Erholung weiter vorantreiben und ein Preisniveau von 2,90+ US-Dollar ins Spiel bringen. Auf der Unterseite gilt es unverändert, Rücksetzer unter die 2,73 US-Dollar zu vermeiden.