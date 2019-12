Die wichtigste Lektion des Jahrzehnts

Zwei Wochen vor dem Ende des Jahrzehnts erreichte der S&P 500 (WKN:A0AET0) ein Intraday-Allzeithoch von 3182,68 Punkten, was einem Anstieg von 185,4 % gegenüber dem Schlusskurs von 1115,10 am 31.12.2009 entspricht. Bei Wiederanlage der Dividenden hätte man allein mit einem Indexfonds über die 10 Jahre eine Rendite von 246 % erzielt.

Vor zehn Jahren war allerdings nicht klar, dass es so laufen würde. Die Anleger erholten sich gerade von der schlimmsten Rezession seit 80 Jahren und sahen die Erholung verständlicherweise mit Argwohn. Das Bemerkenswerteste am Aktienmarkt in den 2010er Jahren ist jedoch, dass nie eingetreten ist, was so viele Prognostiker erwartet hatten – die nächste Rezession. Die US-Wirtschaft ist auch heute noch stark und gesund, mit einer Arbeitslosenquote nahe dem Tiefststand. Angesichts eines Anstiegs der Aktienindizes um weitere 26 % in diesem Jahr scheint eine Rezession noch in weiter Ferne.

Die 2010er Jahre waren voll von Vorhersagen der nächsten Rezession. Im Folgenden findest du eine Auswahl von Schlagzeilen von Experten, die über das gesamte Jahrzehnt verteilt einen Abschwung vorhersagten.

20. Aug. 2011 : “Und hier kommt die Rezession von 2011” – Business Insider

21. September 2012 : "Die kommende 'Obama-Rezession' von 2013" – Forbes

28. November 2013 : "Die US-Rezession ist nah … die Fed kann sie nicht aufhalten: SocGen Edwards" – CNBC

22. Juli 2014 : "Der Ökonom, der das Platzen der Immobilienblase vorhergesagt hat, kündigt weitere Rezession an" – (San Jose) Mercury News

9. September 2015 : "Globale Rezession in den nächsten zwei Jahren ist 'höchstwahrscheinlich', sagt Ökonom" – The Guardian

15. Januar 2016 : "Eine schlimmere Rezession als 2008 steht bevor" – CNBC

19. Juni 2016 : "Der nächste Präsident wird wahrscheinlich eine Rezession erleben" – CNN

30. Dezember 2016 : "Wie man sich auf die Wirtschaftsrezession 2017 vorbereitet" – Theconversation.com

4. Oktober 2017 : "Die nächste Rezession kommt (und wird die Wirtschaft, wie wir sie kennen, verändern)" – Inc.

13. Dezember 2018 : "Kommt im Jahr 2019 eine Rezession auf uns zu? Fast die Hälfte der US-Finanzchefs glauben, ja" – Fox Business

10.12.2019: "CFOs bereiten sich auf eine mögliche Rezession vor" – The Wall Street Journal

Einige dieser Vorhersagen sind verständlich. Immerhin befinden sich die USA jetzt in der längsten wirtschaftlichen Expansion der Geschichte. Damit ist sie auch länger als der Boom in den Neunziger Jahren, aber all diese Vorhersagen haben sich als falsch herausgestellt. Es wäre ein schlechter Zug gewesen, sich von rezessionsbedingten Ängsten leiten zu lassen.