Unsere letzte Kommentierung überschrieben wir Ende November noch mit „Macht sich die Aktie zum Sprung bereit?“. Neben den damals relevanten Quartalszahlen stand vor allem die spannende charttechnische Konstellation der Aktie im Fokus. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen…

Rückblick. So hieß es in der Kommentierung vom 28.11. unter anderem „[…] Die Aktie bewegt sich übergeordnet noch innerhalb einer Handelsspanne. Deren Begrenzungen werden von den 12,0 CAD auf der Unterseite sowie der Zone 14,0 / 14,5 CAD auf der Oberseite gebildet. Aktuell verharrt der Wert unmittelbar unterhalb von 14,5 CAD. Sollte die Hürde übersprungen werden, wäre der Weg in Richtung 15,5 CAD frei. Auf der Unterseite dürfen die 12,0 CAD nicht unterschritten werden. Anderenfalls muss es zu einer Neubewertung kommen.“



In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen um den damaligen Widerstandsbereich 14,0 /14,5 CAD. Die Silberpreisentwicklung war zu diesem Zeitpunkt auch nicht unbedingt dazu angetan, der Aktie von First Majestic Silver frische Impulse zu geben. Doch gerade dieser Punkt hat sich in den letzten Tagen zum Besseren gewendet. Silber ist aus seiner „Lethargie“ erwacht.

Lesen Sie hierzu auch unseren aktuellen Kommentar 26.12. „SILBER: Edelmetall mit Weichenstellung?“

Kommen wir auf First Majestic Silver zurück. Getragen von der Aufwärtsbewegung bei Silber entwickelte die Aktie zuletzt ansprechendes Aufwärtsmomentum. So gelang es ihr, sich von den 14,5 CAD zu lösen und die 15,5 CAD zu attackieren. Ein erster Vorstoß in Richtung 16,0 CAD fiel jedoch wieder in sich zusammen. Der Wert beendete jedoch die Handelswoche knapp oberhalb von 15,5 CAD. Sollte sich der Ausbruch über die 15,5 CAD manifestieren, könnten aus unserer Sicht über kurz oder lang die nächsten Widerstände bei 16,75 CAD oder gar 20,0 CAD aktuell werden. Obacht ist auf der Unterseite geboten, sollte es noch einmal unter die 14,0 CAD gehen.