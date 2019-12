WTI Oil gab in den letzten Handelstagen eine robuste Vorstellung ab. Einem versöhnlichen Jahresende sollte damit eigentlich nichts im Wege stehen. Das Jahr 2019 war aus Sicht des Ölmarktes kein einfaches Jahr. Nach dem massiven Abverkauf im vierten Quartal 2018 (in dieser Phase ging es von etwa 75 US-Dollar auf knapp 45 US-Dollar nach unten) galt es, sich für das Jahr 2019 neu zu orientieren. Eine Gegenreaktion auf die in Q4/ 2018 erlittenen Verluste führte WTI Oil zunächst wieder bis auf über 65 US-Dollar, ehe Belastungsfaktoren und Sorgen in Bezug auf die Nachfrage das Handelsgeschehen bestimmten. Von seinem 52-Wochen-Hoch bei knapp 66,5 US-Dollar ist WTI Oil zwar immer noch ein gutes Stück weit entfernt, doch immerhin gelang es dem Ölpreis, sich wieder über der 60er Marke festzusetzen.

Zwei Faktoren sind für das versöhnliche Jahresende maßgeblich verantwortlich. Zum einen natürlich die Beschlüsse zur Fördermengenkürzung der OPEC+, die auf dem Treffen Anfang Dezember getroffen wurden und in diesem Ausmaß durchaus überraschend kamen und zum anderen sind es die Signale der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Damit sind zwar noch nicht alle Belastungsfaktoren vom Tisch, aber die Lage hellte sich doch auf. Kommen wir gleich zu einem dieser noch verbliebenen Belastungsfaktoren. Dieser offenbarte sich auch beim Blick auf die aktuellen Daten der Energy Information Administration (EIA) für die Woche zum 20.12. Aufgrund der Feiertage wurden diese erst am Freitag veröffentlicht. Dass sich die US-Rohölproduktion bereits seit geraumer Zeit überaus vital präsentiert, hatten wir schon ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert. Für die Woche zum 20.12. vermeldete die EIA nun erneut eine US-Rohölproduktion in Höhe von 12,9 Mio. bpd; in der Vorwoche waren es 12,8 Mio. bpd. Das Jahreshoch von 12,9 Mio. bpd wurde zuerst Ende November markiert. Temporär sank sie auf 12,8 Mio. bpd, ehe nun in der Woche zum 20.12. das Jahreshoch erneut erklommen wurde. Die hohe US-Produktion konterkariert zu einem Teil die Bemühungen der OPEC+, das Angebot zu verknappen. Die Entwicklung der US-Rohölproduktion gilt es daher, weiterhin im Auge zu behalten.

Dass der Anstieg der US-Produktion den Marktteilnehmern nicht allzu sehr auf den Magen schlug, dürfte vor allem daran gelegen haben, dass die EIA einen überraschend deutlichen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um fast 5,5 Mio. Barrel auf nunmehr 441,1 Mio. Barrel veröffentlichte. Damit liegt das aktuelle Niveau der US-Rohöllagerbestände nunmehr noch um 2 Prozent oberhalb des relevanten 5-Jahres-Durchschnittswertes.

Aus charttechnischer Sicht hat der Ausbruch über die 60,0 US-Dollar ein frisches Kaufsignal generiert. Zudem wurde nach einigem Hin und Her der Widerstandsbereich um 61,0 US-Dollar überwunden. Damit hat sich der Bereich um 63,3 US-Dollar (markantes September-Hoch) als potentielles Bewegungsziel aktiviert. Rücksetzer spielen sich nun idealerweise oberhalb von 57,5 US-Dollar ab. In diesem Bereich verläuft ein ganzes Bündel relevanter Unterstützungslinien.