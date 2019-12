Das Jahr 2019 war (bislang) ein außerordentlich starkes Jahr für den Philadelphia Gold/Silver Index. Knapp 50 Prozent Kursplus stehen aktuell für das Jahr 2019 zu Buche. Der Jahresstart erfolgte von einem vergleichsweise bescheidenen Niveau von etwa 70 Punkten aus. Im weiteren Jahresverlauf kämpfte sich der Index weiter nach oben und notiert nun bei knapp 105 Punkten.

Die letzten Monate boten jede Menge „Gesprächsstoff“ und offenbarten für den Index interessante Perspektiven, sodass wir ihn relativ häufig in den Fokus rückten. Und wie soll es anders sein, auch zum Jahresende selbst wartet der Index mit spannenden Entwicklungen auf. Die starke Vorstellung von Gold und Silber hinterließ auch im Philadelphia Gold/Silver Index Spuren…

Rückblick. Zuletzt hieß es hier an dieser Stelle unter anderem „[…] Der Philadelphia Gold/Silver Index legte in den letzten Handelstagen eine beeindruckende Vorstellung an den Tag. Die jüngste Entwicklung der Gold- und Silberpreise entfachte jetzt nicht unbedingt signifikanten Rückenwind für den Philadelphia Gold/Silver Index, insofern ist dessen starke Vorstellung noch höher zu bewerten. Der Index durchbrach zunächst die wichtigen Widerstände bei 96 Punkten und 98 Punkten und schaffte es hierbei sogar vorrübergehend in den dreistelligen Kursbereich. Zu einem ernsthaften Test des derzeit gültigen 52-Wochen-Hoch bei 102 Punkten kam es aber nicht. Wenn man so will, ist es der einzige Schönheitsfehler, dass es dem Index nicht gelang, neue Hochs zu markieren. Aktuell ist ein leichtes Zurücklaufen des Index zu beobachten. Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, sich oberhalb von 100 Punkten festzusetzen, kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Nichtsdestotrotz muss sie beobachten werden. Idealerweise spielt sich die Konsolidierung nun oberhalb von 98 Punkten ab. Auch ein erneuter Test der 96er Marke wäre unter bullischen Aspekten noch zu tolerieren, nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen, denn in diesem Bereich verläuft auch der kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt).“

Nach zähem Ringen nahm der Index nun endlich Maß und übersprang die wichtigen Hürden. Der Ausbruch über die 102 Punkte generierte ein frisches Kaufsignal und bedeutete gleichzeitig den Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Die an dieser Stelle thematisierte bullische Keil-Formation (rot), die die erste Phase der Korrektur prägte, ist nun in einen stabilen Aufwärtstrend übergegangen. Die latente Gefahr der Ausbildung einer potentiellen Doppeltopformation (hätte man bei einem Scheitern an der 102er Marke thematisieren müssen) scheint sich nun auch zu verflüchtigen. Dem Ausbruch fehlt es aktuell noch etwas an Relevanz. Insofern gilt, dass jeder Tag oberhalb von 102 Punkten ein guter Tag ist… Wie weit das aktuelle Kaufsignal tragen könnte, zeigt der folgende 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis.

Mit dem Ausbruch über die 102 Punkte steht nun die Tür in Richtung des markanten Hochs aus dem Jahr 2016 bei knapp 115 Punkten offen. Mit (vorgelagerten) Gewinnmitnahmen bzw. einer (vorgelagerten) Konsolidierung muss mit Blick auf das exponierte Kursniveau jedoch gerechnet werden. Im Idealfall werden Rücksetzer von der 102er Marke eingedämmt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Weitere wichtige Unterstützungen verlaufen bei 98 Punkten und 96 Punkten.