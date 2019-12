In Bezug auf die aktuelle Vorstellung des Nasdaq 100 gehen so langsam die Superlative aus. Der Index marschiert konsequent und mit anhaltend hoher Dynamik weiter gen Norden, ungeachtet des überkauften Stadiums, das die Bewegung mittlerweile erreicht hat.

Großzügig verteilt der Nasdaq 100 in diesen Tagen Geschenke, zumindest für alle jene, die auf das richtige Szenario – in diesem Fall auf das bullische – gesetzt haben.

Bereits in unserer letzten Kommentierung hieß es an dieser Stelle „[…] Die Bewegung ist überkauft. Das ist allerdings ein Umstand, der den Index mehr oder weniger seit längerer Zeit begleitet. Größere Rücksetzer und Korrekturbewegung blieben zuletzt bis auf den kleinen Schwächeanfall von Anfang Dezember aus. Mittlerweile sind alle positiven Nachrichten mehr oder weniger eingepreist. Insofern stellt sich die Frage, was könnte die Rally im Index kurzfristig am Laufen halten. Unserer Meinung nach wird viel vom Januar abhängen. Die anstehende Berichtssaison für das vierte Quartal 2019 gepaart mit frischen Ausblicken der Unternehmen auf das Jahr 2020 könnten sich als Wegweiser entpuppen. Kurzum: Noch wirkt der Index stabil. Obacht ist dennoch geboten. Gewinnmitnahmen könnten einsetzen. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 8.200 Punkten und somit oberhalb des letzten Verlaufstiefs ab. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite hat der Ausbruch über die 8.600 Punkte noch einmal frische Kräfte freisetzen können und den Index trotz der überkauften Markttechnik auf weitere Hochs geführt.“



Im Großen und Ganzen hat diese Einschätzung weiterhin Bestand. Allerdings hat der Index mittlerweile weiteres Terrain auf der Oberseite hinzugewonnen und notiert aktuell im Bereich von 8.800 Punkten. Die überkauften Tendenzen haben sich weiter verstärkt, was den Index mit Blick auf die aktuelle Gemengelage aber noch immer nicht großartig schert.

Die große bärische Keilformation (rot im oberen 2-Jahres-Chart dargestellt) dominiert noch immer das Chartbild. Dass der Index diese Formation über die Oberseite und damit regelkonträr aufgelöst hat, hat offenkundig zu einer weitreichenden Weichenstellung geführt und Kräfte freigesetzt.

Mit Blick auf das aktuelle Kursniveau muss man bereits die 9.000 Punkte und damit einen wichtigen (psychologischen) Meilenstein thematisieren. Ob und wann dieser erreicht werden kann, ist freilich noch offen, doch die aktuelle Verfassung des Index und die an den Tag gelegte Bewegungsdynamik nährt zumindest die Hoffnung auf einen Test dieser Zone. Und je näher sich der Index an die 9.000 Punkte herankämpfen kann, umso größer dürfte wiederum deren Anziehungskraft werden…

Unter konjunkturellen Aspekten ist es in diesen Tagen auch in den USA vergleichsweise ruhig. Am Donnerstag gab es die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die etwas besser als erwartet ausfiel. Am Montag (30.12.) stehen mit dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex und am Dienstag (31.12.) mit Daten zum Verbrauchervertrauen (Conference Board) allerdings noch zwei wichtige Gradmesser an.