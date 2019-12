Die Schwellenländermärkte hatten es in jüngster Vergangenheit nicht leicht: Der Handelskrieg zwischen den USA und China, Währungsschocks durch die Aufwertung des US-Dollars und das Zurückfahren der lockeren Geldpolitik der Notenbanken trübten 2018 …

Die Schwellenländermärkte hatten es in jüngster Vergangenheit nicht leicht: Der Handelskrieg zwischen den USA und China, Währungsschocks durch die Aufwertung des US-Dollars und das Zurückfahren der lockeren Geldpolitik der Notenbanken trübten 2018 den Blick. Das Jahr 2019 stand folglich im Zeichen eines schwachen Wachstums, das durch die anhaltenden Diskussionen zwischen den USA und China beeinträchtigt wurde. Zusätzlich bremsten verschiedene Entwicklungen in Ländern wie Indien, Brasilien, Mexiko, Argentinien oder Südafrika die Märkte aus. Für 2020 erwarten die Experten von AXA Investment Managers (AXA IM) nun zumindest eine gewisse Erholung.

Grund hierfür ist zum einen die zunehmend proaktive Politik. Sowohl die Fiskalpolitik und auch die Zentralbanken haben die Zügel gelockert, beobachtet Irina Topa-Serry, Senior Economist Emerging Markets bei AXA Investment Managers. Den größten Einfluss auf die Performance der Emerging Markets 2020 sieht sie aber in der Entwicklung der US-Wirtschaft und des Dollars sowie der chinesischen Konjunktur. „Zwar wird sich das globale Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr nicht signifikant verbessern, dennoch gehen wir davon aus, dass die lockerere Geldpolitik und politische Maßnahmen zur weiteren Stabilisierung beitragen werden und sich das reale Wirtschaftswachstum der Emerging Markets von 3,8 auf 4,3 Prozent erholen wird.“

Rückblick: Wachstum 2019 bleibt hinter Erwartungen zurück

Das globale Wachstum zeigte sich in diesem Jahr durchgehend schwach. Sowohl der Welthandel als auch Investitionen wurden durch enorme Produktionsengpässe beeinträchtigt, gepaart mit höheren Zöllen und einer anhaltend unsicheren Situation der Handelspolitik. Zusätzlich litt die Automobilindustrie unter neuen Emissionsnormen im Euroraum und in China. Mitteleuropa beispielsweise bekam die verlangsamte Produktion in der deutschen Autoindustrie zu spüren. Abgefedert werden konnte dies durch eine robuste Inlandsnachfrage und öffentliche Ausgaben, darunter starke EU-Strukturfonds – so bleibt das Wachstum in Mitteleuropa mit rund 3,9 Prozent dennoch solide. Der globale Technologiezyklus erlebte einen Abschwung, was vor allem Südkorea und Taiwan zu spüren bekamen. Südafrika sah sich unterdessen mit steigenden Schuldendiensten konfrontiert. Öffentliche Einnahmen wurden durch Eventualverbindlichkeiten staatlicher Unternehmen belastet und private Investitionen reduzierten sich in diesem Jahr aufgrund einer gesunkenen globalen Nachfrage. Argentinien litt unter den Folgen der Schuldenumstrukturierung und Mexiko unter einer sinkenden Investitionsbereitschaft.