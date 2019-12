Wirkte die Aktie in den letzten Wochen mitunter etwas schwerfällig und blieb so weitgehend hinter der dynamischen Vorstellung der US-Aktienindizes zurück, so änderte sich dieses Bild in der Weihnachtswoche gravierend. Die Amazon-Aktie ist „aufgewacht“ und legte hierbei einen ordentlichen Zwischensprint hin.

Nach dem Rücksetzer von Ende Juli / Anfang August trat die Aktie in eine langwierige Seitwärtsbewegung ein. Diese bestimmte im Wesentlichen das Handelsgeschehen bis vor kurzem. Auf der Oberseite wollte bis dato nicht viel gelingen.

Unternehmensaussagen zum Verlauf des Weihnachtsgeschäfts machten der Aktie nun aber Beine und initiierten den aktuellen Vorstoß auf der Oberseite. Aus charttechnischer Sicht war es eminent wichtig, dass die Aktie endlich die 1.800 US-Dollar erobern und zügig ihren Weg über die Widerstände bei 1.825 US-Dollar und 1.850 US-Dollar fortsetzen konnte. Dass dabei sozusagen im Vorbeigehen auch gleich die 200-Tage-Linie mit einkassiert wurde, hellte das Chartbild nochmals auf. Ein Vorstoß über die 1.900 US-Dollar scheiterte jedoch.

Über kurz oder lang muss es aber für die Aktie darum gehen, auch die 1.900 US-Dollar zu überspringen und somit die nächsten Widerstände bei 1.935 US-Dollar und vor allem bei 1.965 US-Dollar ins Visier zu nehmen. Idealerweise werden nun etwaige Rücksetzer von der 1.800 US-Dollar-Marke eingedämmt. Sollte es darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.