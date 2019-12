Die Hugo Boss-Aktie hat am 21. Oktober bei 26,23 Euro ein Tief ausgebildet. Im Anschluss an dieses Tief übernahmen die Bullen wieder die Führung. Sie ließen den Wert bis Ende November wieder an die 50-Tagelinie vorstoßen. Die Überwindung dieses Widerstands stellte sich anschließend aber als keine einfache Aufgabe heraus.

Der gesamte Dezember ist von dem Bemühen gekennzeichnet, den EMA50 und ... Weiterlesen