Der Cannabis-Sektor wird noch immer von Unsicherheit und Nervosität dominiert. Das Thema Bodenbildung ist nach den immensen Kursverlusten in den letzten Wochen und Monaten ein ganz zentrales. In der aktuellen Phase scheint sich darüber hinaus zunehmend die Spreu vom Weizen zu trennen.

Kommen wir auf Canopy Growth zu sprechen. Unsere letzte Kommentierung beendeten wir kürzlich an dieser Stelle mit „[…] So aber etablierte sich in den letzten Handelstagen zwischen den 25,0 CAD auf der Unterseite und den 30,0 CAD auf der Oberseite eine Handelsspanne. Immerhin konnte sich die Aktie vom Verlaufstief bei 18,2 CAD absetzen und zudem den bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt) durchbrechen. […] Die Bodenbildung könnte noch Wochen in Anspruch nehmen. Die Rückeroberung der 30,0 CAD wäre ein wichtiges Signal, wohingegen die Ausbildung neuer Bewegungstiefs unter allen Umständen zu vermeiden ist. Sollte dieser Fall eintreten, muss die Lage neu überdacht werden. Im besten Fall spielen sich etwaige Rücksetzer nun oberhalb von 25,0 CAD ab.“



Noch immer dominieren die 30,0 CAD und die 25,0 CAD das Handelsgeschehen. Allerdings stehen nun die 25,0 CAD im Feuer. Diese Unterstützungszone (den relevanten Bereich kann man bis auf 23,5 CAD ausdehnen) gilt es unter allen Umständen zu verteidigen. Wird diese Zone durchbrochen, würde aus charttechnischer Sicht zwangsläufig das November-Tief bei 18,2 CAD in den Fokus rücken. Weiterhin gilt: Ein Vorstoß über die 30,0 CAD würde das Chartbild deutlich entspannen…