ORGANIGRAM: OGI // ISIN: CA68620P1018

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 99%



Wir haben gut daran getan, uns auch in diesem Titel mit ersten Long-Positionierungen noch zu gedulden. Zwar gehört der Markt nach wie vor zu unseren Favoriten in der Cannabis-Branche, letztlich schafft der Markt jedoch nicht den Ausbruch über C$4.11, was wir als Mindestanforderung an den Markt gestellt hatten, um hier ein Tief zu bestätigen. Solange die Bullen sich unter diesem Widerstand halten, bleibt auch in OGI der Weg in Richtung höherer Notierungen versperrt. Des Weiteren konnte der Markt ebenfalls seit dem Tief keine fünfteilige Bewegung ausbauen, was auch hier für einen erneuten Abverkauf spricht.

Notierungen im Bereich von C$2.47 müssen somit nach wie vor eingeplant werden und können unter C$4.11 als Primärerwartung angesehen werden, bevor der Markt sich nach Norden durchsetzt.