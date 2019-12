In Unternehmen, Verwaltungen und unserem täglichen Leben gewinnt KI an Bedeutung. Den wenigsten ist bewusst, dass bei Internetsuchen, in Online-Shops oder bei Sprachassistenten schon jetzt Verfahren der Künstlichen Intelligenz genutzt werden.

Grundlage des Erfolges von KI und AI sind Innovationen in der Prozessor- und Speichertechnologie, im Cloud Computing, der Sensorik, dem Internet der Dinge und der Robotik. Bislang wurden IT-Systeme vollständig programmiert, die jetzigen KI-Systeme lernen selbst, was andere programmiert haben und entwickeln sich selbst weiter. Die Befürworter der Technologie sagen immer, sie unterstützen uns Menschen in unserer Entscheidungsfindung. Aber inwieweit kann KI das tatsächlich? Denn die Datengrundlage ist doch eher rückwärts orientiert und nicht in die Zukunft hinein….