flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Februar-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX gab sich am Freitag rund um die Ausgabe der wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten recht volatil, aber letztlich stabil und bis zum Wochenschluss nur wenig verändert. Die Rohöllagerbestände sanken in der Woche zum 20. Dezember im Vergleich zur Vorwoche um 5,47 Millionen Fass. Gemäß der Konsensschätzungen ging man nur von einen Lagerabbau von 2,1 Millionen Fass aus. Mit nun 441,4 Millionen Fass liegt die US-Rohölbevorratung ohne die strategische Reserve (SPR) rund zwei Prozent oberhalb des Fünfjahresdurchschnitts.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 23. April 2019 bei 63,87 US-Dollar bis zum Jahrestief des 07. August 2019 bei 50,24 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 63,87 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 65,86/67,08 und 69,07 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 60,65/58,66 und 57,06 US-Dollar auszumachen.





