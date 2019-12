Das Geschäftsmodell der privaten TV-Sender erodiert. Der Markt für TV-Werbung schrumpft, nachdem die Kunden ihr Werbebudget immer häufiger in Richtung Internet umschichten. Sie folgen nur konsequenter Weise ihrer Zielgruppe, die Serien und Filme im steigenden Maße im Netz konsumiert. So fiel der operative Gewinn der Pro Sieben TV-Sparte in den ersten neun Monaten um 20% auf 458 Millionen Euro. Der Versuch, mit Beteiligungen an Startups wie beispielsweise „Jochen Schweizer My Days“ den Rückgang zu kompensieren, geht aktuell nicht auf. Jetzt soll der aus der Taufe gehobene Streaming-Dienst Joyn Plus den Gewinn stabilisieren. Doch der neue Dienst muss gegen vergleichsweise riesige Konzerne wie Netflix, Amazon, Apple, Google und auch Disney bestehen, die ihrerseits mit Streaming noch Geld verbrennen.

