Nach der massiven Kursabwertung der türkischen Lira im vergangenen Jahr auf ein Niveau von glatt 1 zu 8 Lira hat sich das Paar zeitweise wieder normalisiert und ist in den Bereich von rund 6,00 TRY zurückgekehrt. Der langfristige Aufwärtstrend drückte die Notierungen in diesem Jahr auf ein temporäres Hoch von 7,0337 TRY empor, dass allerdings nach dem Trendwechsel seit August dieses Jahres wieder zielstrebig angesteuert wird und die enorm hohe Inflationsrate in der Türkei bestens widerspiegelt. Nach technischen Maßstäben wurde durch das Verlaufshoch am Freitag eine fünfwellige Impulswelle etabliert, die in der Charttechnik wegweisend für den mittelfristigen Kursverlauf von EUR/TRY anzusehen ist. Kurzzeitig könnte der hohe Kurszuwachs aus der abgelaufenen Woche ein letztes Aufbäumen gewesen sein, mittelfristig dürfte sich bei der aktuell schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in der Türkei jedoch die Lira tendenziell weiter abschwächen und entsprechend an Wert verlieren.

Der Kursanstieg über das 61,8 % Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Kursbewegung bietet kurzfristige Kursgewinne noch bis in den Bereich von 6,7255 TRY. Dort allerdings trifft das Paar auf seine obere Trendbegrenzung und könnte kurzzeitig zurückgeworfen werden. Mittelfristig ist unter den gegebenen Umständen aber ein Rücklauf an die Jahreshochs aus 2019 bei 7,0337 TRY stark zu favorisieren. Ebenfalls von einer weiteren Lira-Abwertung überzeugte Investoren können für diesen Fall beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGE5G1 zurückgreifen. Eine Verlustbegrenzung sollte bei einem direkten Einstieg das Niveau von 6,5790 TRY vorerst allerdings nicht übersteigen. Die obere Trendkanalbegrenzung im Bereich von 6,7255 TRY könnte hingegen zu einer kurzzeitigen Konsolidierung zurück auf 6,55 TRY führen. Eine echte Entspannung dürfte sich aber erst bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt sowie das Niveau von mindestens 6,2910 TRY einstellen. In diesem Fall könnten aus technischer Sicht noch einmal die Verlaufstiefs aus Sommer dieses Jahres bei 6,1163 TRY angesteuert werden. Eine engmaschige Beobachtung des türkischen Marktes bleibt für ein erfolgreiches, aber auch spekulatives Investment unerlässlich!