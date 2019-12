Zweifelsfrei herrscht seit Anfang 2015 ein langfristiger Abwärtstrend in der Bayer-Aktie und drückte diesen Wert von 146,45 Euro auf ein Verlaufstief von gerade einmal 52,02 Euro bis Mitte dieses Jahres abwärts. Demgegenüber steht allerdings ein noch sehr viel längerer Aufwärtstrend, der im Bereich der Jahrestiefs für eine temporäre Stabilisierung und einen anschließenden Aufwärtsschub sorgen konnte. Dabei gestaltet sich der Kursverlauf seit Dezember letzten Jahres zunehmend als multiple und inverse SKS-Formation . Die kleine Formation konnte bereits erfolgreich mit einem Kursanstieg über 61,00 Euro aktiviert werden und brachte Kursgewinne bis knapp über 70,00 Euro hervor. Nun stehen die Verlaufshochs aus Anfang 2019 bei 73,17 Euro im Fokus der Marktteilnehmer, ein Überwinden dieses Niveaus ist elementar für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in 2020. Trotz der Gefahr zwischengeschalteter Rücksetzer, gestaltet sich das Chartbild durchaus positiv und kann für ein mittelfristiges Long-Investment im kommenden Jahr herangezogen werden. Allerdings fährt immer die Gefahr unkalkulierbarer Gerichtskosten in den USA durch die unzähligen Klagen gegen Monsanto mit.