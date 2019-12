Bonn (www.aktiencheck.de) - Bundeskartellamt: Telekom Deutschland GmbH und EWE dürfen Gemeinschaftsunternehmen gründen - AktiennewsDas Bundeskartellamt hat heute das Vorhaben der Telekom Deutschland GmbH und der EWE AG, gemeinsam Glasfasernetze bis zum Endkunden in Nordwestdeutschland auszubauen, im Rahmen der Fusionskontrolle freigegeben, so das Bundeskartellamt in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr