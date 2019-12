Weizenpreis erreicht neues Jahreshoch

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Weizenpreis setzt am Montag seine Rally fort und notiert mit 561 USD auf einem neuen Jahreshoch, so die Experten von XTB.Der Preis sei seit den September-Tiefs um über 20% gestiegen, da der Optimismus bezüglich der chinesischen US-Agrarkäufe zugenommen habe. Auch die mögliche Exportsteuer in Argentinien , die einen Teil der Käufe in die USA umlenken könnte, dürfte den Anstieg gestützt haben. [ mehr