Gleich zwei Stimmrechtsmitteilungen gibt es von Morgan Stanley hinsichtlich der Aktien von Wirecard. Vor dem 16. Dezember hielten die Amerikaner 9,48 Prozent an Wirecard. An jenem Tag stieg der Anteil auf 10,1 Prozent an. Einen Tag später erhöhen die US-Amerikaner ihr Engagement erneut. Somit werden am 17. Dezember insgesamt 10,25 Prozent an Wirecard von den Amerikanern gehalten. Dabei entfallen 1,23 Prozent auf Stimmrechte, 9,02 ...