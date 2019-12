Zuletzt gelang es Netflix über die Hürde von 310,00 US-Dollar sowie den 200-Tage-Durchschnitt knapp darüber zuzulegen und an das Zielniveau von knapp 340,00 US-Dollar heranzulaufen. Seitdem konsolidiert die Aktie an der Unterseite der im Juli gerissenen Kurslücke seitwärts aus. An dieser Stelle wäre es durchaus nicht verkehrt, einen Teil der Gewinne mit einem engeren Stopp abzusichern oder gar zu realisieren. Eine erfolgreiche Auflösung gepaart mit einem Kurssprung über die nächste große Hürde dürfte folglich weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und die Kurslücke aus Sommer dieses Jahres endgültig schließen. Genau ein derartiges Szenario eröffnet fortgesetzte Long-Chancen und sollte aufgrund der Aufwärtsdynamik nicht außer Acht gelassen werden.

Gewinne sichern

Vorausgesetzt das Wertpapier von Netflix kann in den kommenden Handelstagen oder zu Beginn des neuen Jahres über den Widerstand von 340,00 US-Dollar wieder zulegen, kämen anschließend ein Kurslückenschluss sowie weitere Kursgewinne in den Bereich von zunächst 361,75 US-Dollar in Betracht. Nach einem zwischengeschalteten Pullback könnten dann sogar die Jahreshochs aus 2019 um 385,99 US-Dollar angesteuert werden. Solange das nächste Widerstandsniveau von 310,00 US-Dollar allerdings unüberwunden bleibt, sollten Investoren noch einmal mit vereinzelten Rücksetzern zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt um 315,40 US-Dollar rechnen. Tiefer sollte nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sich sonst eine zunehmende Schwächephase in der Aktie breitmachen könnte und zu einem fortgesetzten Ausverkauf führen dürfte.