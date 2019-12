Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den in der Nacht zum Sonntag verstorbenen ehemaligen Brandenburger Ministerpräsidenten Manfred Stolpe als "große Persönlichkeit" gewürdigt.

Stolpe habe "Ecken und Kanten" gehabt und sei "integer, warmherzig und klug" gewesen, sagte Scholz dem Nachrichtenportal T-Online. "In der Gründungsphase der neuen Bundesländer wurde er zur prägenden Figur und zum ersten Landesvater Brandenburgs. Zeit seines Lebens verstand er sich als Brückenbauer und Versöhner."



Die SPD verliere einen aufrechten Sozialdemokraten, der Osten eine wichtige Stimme, Brandenburg einen großen Politiker und seine Frau Ingrid ihren geliebten Mann, so der Vizekanzler weiter. Scholz war SPD-Generalsekretär, als Stolpe von 2002 bis 2005 Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen in der Regierung von Gerhard Schröder war.