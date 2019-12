In Monsey im Bundesstaat New York kam es vor zwei Tagen bedauerlicherweise wieder einmal zu einer antisemitischen Messerattacke. Ein Täter drang mit einer Machete in das Haus eines Rabbiners ein und verletze hierbei fünf Personen (von mehreren dutzend Anwesenden) auf einer Channukah-Feier, zum Teil lebensgefährlich. Das Tatwerkzeug soll dabei die „Länge eines Besenstils“ gehabt haben,

Der Beitrag Judenfeindlicher Anschlag in New York: US-Medien benennen Täter – warum die deutschen nicht? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.