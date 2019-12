Im Herbst vollzog die Gazprom-Aktie einen steilen Anstieg. Er wurde am 7. November auf dem Niveau von 7,66 Euro mit einem neuen Jahreshoch beendet. Die anschließende Korrektur führte die Aktie an den ersten Dezembertagen wieder an die 50-Tagelinie zurück. Hier konnten die Käufer den Wert jedoch stabilisieren und zur Monatsmitte einen neuen Anstieg einleiten.

