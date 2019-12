Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen am Montag nicht vor. Die meisten Umsätze und Kursbewegungen in Wien hielten sich entsprechend in engen Bandbreiten. Die größten Kursgewinner im Prime Market waren Do&Co mit einem Plus von 2,26 Prozent. Die größten Verlierer waren Kapsch TrafficCom mit einem Minus von 3,04 Prozent. Größere Abgaben gab es in Andritz, die Aktien des Anlagenbauers fielen bei höherem Volumen um 2,95 Prozent.

Auf Jahressicht erreichten die meisten ATX-Werte 2019 ein Plus. Die größten Kursgewinner waren am Ende eines von Handelskrieg und Brexit gezeichneten Börsenjahres die s Immo (+55 Prozent Jahresplus), der Ziegelproduzent Wienerberger (+48 Prozent) und die CA Immo (+35 Prozent). Vor allem die Immotitel profitierten weiter vom Niedrigzinsumfeld und hohen Immobilienpreisen.

Den 16 Kursgewinnern standen in diesem Jahr 4 Kursverlierer gegenüber. Unter ihnen weist der Flugzeugkomponentenhersteller FACC (-15 Prozent) das größte Minus aus, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann verlor 10 Prozent./mik/dkm/APA/nas