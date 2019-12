Weizen hat in den letzten Handelstagen weiter zulegen können und sich damit aus charttechnischer Sicht in eine spannende Ausgangslage manövriert. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 29.11. hat sich einiges getan.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.11. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit entwickelte sich weder auf der Ober- noch auf der Unterseite Bewegungsdynamik. Die 540 US-Cents gerieten hierbei genauso wenig in Bedrängnis, wie die 500 US-Cents. Vielmehr hat sich eine Handelsspanne zwischen 530 und 505 US-Cents etabliert. […] Für Weizen gab es kaum nennenswerte Impulse. Der Preis reagierte entsprechend unaufgeregt auf den Bericht. Auch die Saisonalität passt ins Bild. Unter saisonalen Aspekten bewegt sich Weizen aktuell in einer stabilen Phase. Kurzum: Bis auf Weiteres ist mit der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen. Aus charttechnischer Sicht sind Impulse wohl erst mit dem Aufbrechen der Begrenzungen zu erwarten.“

In den letzten Handelswochen gab es mit dem aktuellen WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Dezember des US-Agrarministeriums (USDA) ein wichtiges Ereignis. In Bezug auf Weizen gab es im Vergleich zum November-Bericht alleridngs keine signifikanten Veränderungen; zumindest auf globaler Ebene. Das US-Agrarministerium erwartet nun für das Erntejahr 2019 / 2020 globale Lagerendbestände in Höhe von 289,50 Mio. Tonnen; nach 288,28 Mio. Tonnen im November-Bericht. Weitaus positiver wurden da schon die jüngsten Entspannungssignale in der US-amerikanischen Handelspolitik vom Markt aufgenommen.

Aus charttechnischer Sicht ist Weizen mit dem Ausbruch über die 530 / 540 US-Cents ein wichtiger Schritt gelungen. Sollte sich Weizen nun auch noch von den 550 US-Cents lösen können, stünde einem Test der 585 US-Cents (Hoch aus dem Jahr 2018) eigentlich nichts mehr im Wege. In der aktuellen Konstellation sollte es nicht mehr unter die 530 US-Cents gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.