Der Arca Gold Bugs Index ist kurz davor, seine Konsolidierung abzuschließen. Ein frisches Kaufsignal liegt bereits vor, doch noch hat dieses keine ausreichende Relevanz erlangen können. Insofern besteht noch ein gewisses Risiko, dass sich dieses Signal rasch wieder in Rauch auflösen könnte.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung vom 22.12. hatten wir mit „Die Spannung steigt!“ überschrieben. Darin hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht wäre der Ausbruch über die 226 Punkte in der aktuell festgefahrenen Lage vielleicht eine Art „Dosenöffner“, würde ein Vorstoß über dieses Niveau doch sofort die Tür in Richtung 235 / 237 Punkte und damit in Richtung der Hochs von Ende August / Anfang September aufstoßen. Kurzum: Der Index muss nun abliefern. Die Chancen auf der Oberseite sind da. Der Index bewegt sich in unmittelbarer Schlagdistanz zu den 226 Punkten und hat sich für einen Vorstoß in Stellung gebracht. Die Risiken auf der Unterseite sind aber keineswegs gebannt. Bereits ein Rücksetzer unter die 220 Punkte wäre als Warnsignal zu bewerten. Neben den 220 Punkten gilt es, die 200 Punkte als wichtige Unterstützung im Auge zu behalten. Sollte es darunter gehen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.“



Der Index nutzte den erfolgreichen Test der 220er Marke als Sprungbrett und katapultierte sich über die 226 Punkte hinweg. Die Bewegung nahm Fahrt auf, sodass auch die Zone 235 / 237 Punkt durchbrochen wurde. Ein Vorstoß über die 240er Marke hinweg verpuffte jedoch, sodass der Index aktuell auf das Ausbruchsniveau (237 Punkte) zurückläuft.

Unter charttechnischen Aspekten gefällt uns im Übrigen derzeit der Philadelphia Gold/Silver Index etwas besser. Hier scheint das Kaufsignal bislang mehr Durchschlagskraft entwickeln zu wollen. Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 29.12. „Philadelphia Gold/Silver Index - Frisches Kaufsignal da!“

Kommen wir auf den Arca Gold Bugs Index zurück. Im Idealfall gewinnt der Ausbruch nun an Höhe und läuft den nächsten Widerstandsbereich um 250 Punkten an. Das, was jetzt unter allen Umständen zu vermeiden ist, ist ein Rücksetzer unter die 226 Punkte. Das würde den Index in seinen Aufwärtsambitionen erst einmal zurückwerfen.