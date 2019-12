Das Jahr 2019 hat auch im Kursverlauf von Aphria Spuren hinterlassen. Gestartet bei knapp 8,0 CAD jagte der Wert in den ersten Wochen des Jahres auf über 14,0 CAD. Nach einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau endeten jedoch die „Feierlichkeiten“. Enttäuschte Erwartungen brachen sich auch im Falle von Aphria Bahn. Der Kurs trat den Rückzug an.

Mitte Dezember nahm die Aktie dann noch einmal die Beine in die Hand und attackierte den Widerstandsbereich um 7,35 CAD erneut. Dessen Relevanz hatten wir bereits ein ums andere Mal an dieser Stelle thematisiert und der Widerstandsbereich stellte seine Bedeutung abermals unter Beweis. Der Vorstoß nahm ein abruptes Ende. Die Aktie lief wieder in Richtung 6,0 CAD zurück.