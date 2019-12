MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Anleger an den größten osteuropäischen Börsen haben am Montag keine großen Sprünge mehr gewagt. Börsianer sprachen von einem ruhigen Handel kurz vor dem Jahreswechsel. Für die Börsen in Moskau und Prag ist dieser Montag gleichzeitig der letzte Handelstag 2019. In Warschau und Budapest findet an Silvester noch ein verkürzter Handel statt.

Nach acht Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen fiel der PX um 0,33 Prozent auf 1115,63 Punkte. Insgesamt war 2019 an der Prager Börse ein erfolgreiches Jahr, der tschechische Leitindex verzeichnete ein Jahresplus von über 13 Prozent. Bei den Einzelwerten gab es am Montag im tschechischen Leitindex nur zwei Kursgewinner: Die Aktien des Mobilfunkers O2 C.R. stiegen um 1,08 Prozent und die Anteilsscheine des Softwareunternehmens Avast legten um 0,72 Prozent zu. Die größten Verlierer waren die Aktien des Limonadenherstellers Kofola, die 1,75 Prozent einbüßten.