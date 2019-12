In eigener Sache:

Zum Jahreswechsel möchte ich mich bei allen Lesern für die langjährige Treue bedanken. Mit der heutigen Lageeinschätzung endet im Blog robbys-elliottwellen.de ein sensationell starkes Jahr 2019. Für das Jahr 2020 scheinen die Signale auf etwas härtere Zeiten gestellt zu sein. Ich wünsche trotzdem allen Lesern und ihren Familien einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr.

Am 2. Januar erscheint dann wie gewohnt wieder die nächste Lageeinschätzung.

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

In der Hauptvariante (blauer Pfad) befindet sich die grüne Y bereits in der lila C. Diese zeigt bereits ein Abschlussmuster in Form eines EDTs (graue Eindämmungslinien; rote I bisher 13456 mit blauer w=12495, blauer x=11823 in der L&S-Feiertagsindikation am 3.10., blauer y=13375, blauer x2=12883, blauer z bisher 13456. Die blaue z kann mit orangener a=13456, laufender orangener b bisher 13108 und fehlender orangener c (Zielbereich zwischen 13463 und 14036 – blaue Fibos) gezählt werden. Der Zielbereich der anschliessenden roten II liegt derzeit zwischen 12939 und 12101 (graue Fibos), wobei die rote II die untere graue Eindämmungslinie (derzeit bei 1277x) brechen sollte. Die rote III/V wird die lila C/orangene B/X oberhalb der roten I beenden.In der Nebenvariante (grauer Pfad) bildet die lila Alt: A der grünen Y ein Zigzag-X-Flat und ist immer noch nicht abgeschlossen, wobei die internen Strukturen ohne einen kräftigen Aufwärtsschub diese Annahme kaum noch unterstützen. Nach Abschluss der lila Alt: A steht für die lila Alt: B ein Rücklauf zur hellblauen 0-b-Linie (derzeit bei 1192x) nebst Abarbeiten des 38er Mindestziels 12180 (rote Fibos) an, bevor die lila C/orangene B/X noch einmal ein weiteres Hoch oberhalb der lila Alt: A markiert.Die orangene C/Y wird als deutlich spürbarer Rücksetzer die blaue 2 unterhalb der unteren lila Eindämmungslinie beenden.Fazit:Der DJI hat mit dem Erreichen der Marke 27848 seine Pflicht aus Sicht des Big Pictures erfüllt und ist in das Kürprogramm eingestiegen. Die untergeordneten Wellenebenen im DJI lassen vor dem abschliessenden Hoch noch einmal einen begrenzten Rücksetzer erwarten, der aber erst nach dem Ende des laufenden Anstiegs gestartet werden wird. Nach dem abschliessenden Hoch steht im DJI zumindest ein Rücklauf unterhalb 21457 an. Auch der DAX scheint vor seinem Abstieg in Richtung des Bereichs 970x bis 8350 ein weiteres Allzeithoch in der seit April 2015 laufenden bullischen Korrektur anzustreben.