2019 im Rückspiegel: Wie der Januar so das Jahr. (M)eine Rekordjagd, trotz Wirecard-Fiasko

2019 haben die Aktienmärkte neue Rekordmarken erzielt, zumindest in den USA. Aber auch in Deutschland erholten sich DAX & Co. von dem heftigen Einbruch, der Ende 2018 die Börsen heimgesucht hatte. Der DAX legte sein bestes Jahr seit 2012 hin, der S&P 500 sein sechst bestes Jahr seit 1928.Und wenn man jetzt den einen oder anderen Rückblick liest, dann haben es wieder alle gewusst, 2019 war ein "einfaches" Jahr, das Geld "leicht verdient". Quatsch, das war es nie und das wird es nie!In meinem Jahresausblick "" gab ich folgende Einschätzung ab: "".Um es klar zu sagen: auch ich habe nicht "gewusst", wie sich die Börsen entwickeln werden, aber ich habe mir eben meine Gedanken gemacht und mich entsprechend positioniert. Und es zeigte sich wieder einmal, dass es sich zumeist auszahlt, genau anders zu handeln als die Masse. Als alle zum Jahreswechsel pessimistisch waren und ihre Cash-Quoten hochgefahren hatten, war ich voll investiert und hatte mich auf ausgesuchte Branchen und Zukunftsmärkte konzentriert. Und das hat sich ausgezahlt, auch wenn mir wieder der eine oder anderer grobe Fehler unterlaufen ist in diesem Jahr. Das hat mich wieder richtig viel Geld gekostet. Und Performance...