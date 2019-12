Man schreibt das Jahr 1900. Henri Emile Benoît Matisse übernimmt auf der Pariser Weltausstellung die Dekorationsarbeiten. Er malt Girlanden und Rahmenverzierungen in dem prächtigen Grand Palais und ist am Ende so erschöpft, dass er sich bei seinen Eltern im nordfranzösischen Bohain erst mal wieder ausgiebig auskurieren muss. An diesem Punkt in seinem Leben ist Matisse

Der Beitrag Henri Matisse und die „Kunst des Gleichgewichts“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Agnes D. Schofield.