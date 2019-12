Auch an den letzten Tagen vor dem Jahreswechsel konnten die Bullen ihre Schwäche bei der BMW-Aktie nicht ablegen. Die Aktie, die in der ersten Dezemberhälfte noch einen steilen Anstieg verzeichnet hatte und am 13. Dezember bis auf 77,06 Euro vorgerückt war, ging anschließend in einen neuen Abwärtstrend über.

Dieser Trend ist vollkommen intakt und der Kurs hat sich in den