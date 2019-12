Der Dezember 2019 war bei der Aixtron-Aktie von zwei entscheidenden Kämpfen bestimmt. Den Kampf um die Unterstützung bei 7,94 Euro konnten die Bullen in der ersten Monatshälfte klar für sich entscheiden. Auch beim zweiten Kampf sieht es so aus, als würden sich die Käufer ebenfalls durchsetzen. Doch hier, beim Ringen um die Vorherrschaft an der 50-Tagelinie, ist der Widerstand der ... Weiterlesen