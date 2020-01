Boris Johnson zum neuen Jahr: Abschied von „Spaltung, Verbitterung und Ungewissheit“

Was Sie nach dem Verklingen von Big Ben um Mitternacht hörten, sagt Boris Johnson, war nicht der Knall von Champagnerkorken oder das Feuerwerk in Nachbars Garten. Vielmehr sei es der Startschuss in ein fantastisches Jahr und ein denkenswertes Jahrzehnt für unser Vereinigtes Königreich. Mit dem Jahr 2019 verabschieden wir Spaltung, Verbitterung und Ungewissheit, ruft Johnson

Ein Beitrag von Redaktion.