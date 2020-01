Sempra Energy (SRE): Börsenstart 2020 mit Kursfeuerwerk?

Angesichts der Gesamtkonstellation wäre es wenig verwunderlich, wenn die Aktie mit einem deutlichen Plus ins neue Jahrzehnt starten würde.

Symbol: SRE ISIN: US8168511090



Rückblick: Mit fast 11 Prozent Zuwachs hat die Aktie von Sempra Energy im zweiten Halbjahr 2019 einen soliden Zuwachs hingelegt. Sie erreichte kurz vor Weihnachten ihr Allzeithoch bei 154,64 USD. Momentan konsolidiert der Wert knapp oberhalb des 20er-EMA.



Das Unternehmen ging 1998 aus der Fusion von Pacific Enterprises und Enova Corpoation hervor. Sempra Energy ist einer der führenden Energieversorger in Nordamerika und auch in Südamerika gut vertreten. Mit dem saudi-arabischen Ölmulti Aramco wurde eine Vereinbarung über Lieferungen von Liquid Natural Gas in dessen Heimatland getroffen. Der Konzern mit Sitz im kalifornischen San Diego mischt sowohl im Strom- als auch im Gassektor mit, ist aber auch bei erneuerbaren Energien gut aufgestellt. Erst im November vergangen Jahres hat man einen 41-Megawatt-Solarpark im mexikanischen Tecate / Baja California eröffnet. Angesichts der Gesamtkonstellation wäre es wenig verwunderlich, wenn die Aktie mit einem deutlichen Plus ins neue Jahrzehnt starten würde.



Mögliches Setup: Die Base zwischen 152 und 1520 USD sollte für Kaufsignal und Stopp Loss genutzt werden. Quartalszahlen werden wieder für den 31. Januar erwartet. Den Swingtrade sollten wir bis dahin erfolgreich über die Bühne gebracht haben.



Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SRE.

