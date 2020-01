Kupfer weiter im Rallyemodus

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 12. Dezember 2019: „ Kupfer: Metall legt mit Kaufsignal los! “ wurde rechtzeitig auf den Ausbruch des Kupferpreises über die markante Hürde von 6.000 US-Dollar sowie einen Trendwechsel hingewiesen. Dieses Szenario trat daraufhin wie erwartet ein und führte den Preis in den letzten Handelstag direkt über die Sommerhochs von 6.066 US-Dollar auf grob 6.200 + X US-Dollar weiter voran. Damit steuert das Industriemetall vor dem Hintergrund eines erfolgreichen Phase-1-Deals zwischen den USA und China auf seine nächsten Zielmarken aus Anfang letzten Jahres zu. Dabei hat sich die bisherige Aufwärtsbewegung recht dynamisch entwickelt, für ein fortgesetztes Long-Investment ist es unter den gegebenen Umständen noch nicht zu spät. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber sehr viel enger abgesichert werden, auch unterstützt der COT Report eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung bei Kupferpreis.

Nach technischen Gesichtspunkten wurde eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 6.000 US-Dollar erst kürzlich aktiviert und ermöglicht es rechnerisch dem Kupferpreis auf Sicht der nächsten Wochen zunächst in den Bereich von 6.320 US-Dollar zuzulegen, darüber an die Jahreshochs aus 2019 bei 6.570 US-Dollar. Bei derartigen Kursentwicklungen kommt es aber häufig zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen, diese könnten problemlos in den Bereich von erneut 6.000 US-Dollar abwärts reichen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr runter gehen, weil sonst der Eindruck eines Fehlausbruchs aufkommen und Abgaben zurück auf die zentrale Unterstützung von 5.800 US-Dollar forcieren würde. Eine derartige Entwicklung würde mit merklich eingetrübten weltwirtschaftlichen Erwartungen einhergehen.

Kupfer Future (Linienchart in US-Dollar) Tendenz: